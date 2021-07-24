На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции краевого центра. СК по региону личных данных задержанного не уточняет, известно лишь, что ему 28 лет, в ближайшее время он будет доставлен к следователю для допроса. По данным МВД, подозреваемый прятался в заброшенных постройках на территории Андроповского района. По данным следствия, ночью 23 июля неизвестные напали на сотрудника полиции, один из них открыл стрельбу В результате от полученных ран умер майор полиции Руслан Абовян. Возбуждено уголовное дело.