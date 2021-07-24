Сегодня простились с первым корреспондентом «Эха Москвы» в Петербурге Львом Гольдштейном.

Близкие, родственники и коллеги простились сегодня с первым корреспондентом «Эха Москвы» в Петербурге Львом Гольдштейном. Он работал для нашей радиостанции с 1991 года. Лев был истинным голосом Эха в Северной столице — рассказал нам главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай

Льва Гольдштейна похоронили на Южном кладбище под Петербургом.