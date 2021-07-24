ЦИК исключил директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в ГД. Решение принято на основании документов, которые в ЦИК предоставили бывшая жена Грудинина и ГП. Из этих материалов следует, что у политика есть акции зарубежных компаний. Сам Грудинин наличие зарубежных финансовых инструментов отрицает. А Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о намерении обжаловать решение ЦИК в ВС.