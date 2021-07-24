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19:01, 24 июля 2021

В Ставрополе убили заместителя начальника отдела уголовного розыска

Подозреваемый задержан.
Огонь по полицейскому неизвестный открыл возле одного из многоэтажных домов, нападавших было несколько, вскоре они скрылись на машине. Тяжело раненый зам начальника отдела уголовного розыска умер в больнице. Задержать 28-летнего подозреваемого удалось в ходе совместной работы силовиков Следственного комитета и оперативных сотрудников. В ближайшее время его доставят на допрос в СК. Как сообщает телеграм-канал Baza, одна из версий убийства – это кровная месть. Шесть лет назад полицейский участвовал в спецоперации в Чечне, в ходе которой погиб местный житель Джамбулат Дадаев. Его подозревали в покушении на бизнесмена. Произошедшее тогда вызвало возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова. По его мнению, действия полицейских из Ставрополя не были согласованы с властями республики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства полицейского. Глава СК Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства и потребовал предоставить доклад о результатах расследования.


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