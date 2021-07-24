В Братиславе второй день продолжается протест против ограничений из-за коронавируса

Как сообщают местные СМИ, перед зданием парламента вновь собрались несколько сот активистов, требующих от властей прекратить «дискриминацию» отказавшихся от вакцинации граждан. Между тем, депутаты сегодня продолжают обсуждение законопроекта, согласно которому прошедшие вакцинацию получат определенные привилегии.