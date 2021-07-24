По всей Франции проходят массовые акции протеста против ковидных паспортов и обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий. Как передает телеканал BFM TV, только в Париже таких акций организовано три. Столичная полиция, как передает ТАСС, применила слезоточивый газ после того, как из оной колоны манифестантов в правоохранителей полетели бутылки и камни. Против ограничительных мер французских властей также протестуют в Лионе, Дюнкерке, Ницце и других французских городах. В прошлую субботу, по оценке властей, в аналогичных акциях по всей Франции приняли участие около 114 тыс. человек, в Париже — 18 тыс.