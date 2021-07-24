Власти Литвы обратились за помощью к соседним государствам из-за нехватки колючей проволоки для строительства заграждения на границе с Беларусью. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на замглавы МВД Литвы Арнолдаса Абрамавичюса. По его словам, проволоку нужного диаметра в Литве никто не производит, а ближайшая страна — Польша — тоже сделала заказ для охраны своей границы. Абрамавичюс сообщил, что Литва ведет переговоры с несколькими государствами, в том числе Словенией и Данией, о поставке проволоки. 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за роста притока нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь.