Убийство в Ставрополе майора полиции Руслана Абовяна может быть связано с событиями в Грозном шестилетней давности. Как пишет признанное в России иноагентом интернет издание «Инсайдер, Абовян участвовал в одной из операций на территории Чечни, в результате которой были жертвы среди населения. Действиями ставропольских силовиков тогда был недоволен Рамзан Кадыров. Предполагаемым убийцей мог быть 44-летний уроженец Чечни, а по сведениям телеграм-канал Baza, одна из версий убийства месть. По данным ТАСС, полиция ищет двух подозреваемых.
2021-07-24T18:33:39+03:00
2021-07-24T18:33:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 24 июля 2021
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