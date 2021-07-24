Убийство в Ставрополе майора полиции Руслана Абовяна может быть связано с событиями в Грозном шестилетней давности. Как пишет признанное в России иноагентом интернет издание «Инсайдер, Абовян участвовал в одной из операций на территории Чечни, в результате которой были жертвы среди населения. Действиями ставропольских силовиков тогда был недоволен Рамзан Кадыров. Предполагаемым убийцей мог быть 44-летний уроженец Чечни, а по сведениям телеграм-канал Baza, одна из версий убийства месть. По данным ТАСС, полиция ищет двух подозреваемых.