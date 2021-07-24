Число жертв наводнения в центральнокитайской провинции Хэнань выросло до 58 человек, сообщают местные власти

Еще по меньше мере пятеро числятся пропавшими без вести. В общей сложности за последнюю неделю были эвакуированы более миллиона жителей провинции. Свыше полумиллиона гектаров сельхозугодий затоплено. Десять тысяч построек разрушены.

С июня аномальные ливни и наводнения накрыли сначала Крым и Краснодарский край, затем Бельгию, Нидерланды, Люксембург и запад Германии, и наконец Индию и Китай.