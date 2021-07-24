Один человек погиб и еще трое пропали без вести в результате наводнения в Сочи

Машина съехала с моста в реку Мацеста, которая вышла из берегов из-за сильного ливня. Тело водителя уже нашли, поиски его трех пассажиров продолжаются. Один из них ребенок, в автомобиле находилась семья. Дожди повысили уровень реки Хосты, были подтоплены Лазаревский, Адлерский, Хостинский районы. Передвигаться по городу сейчас сложно и даже местами бывает опасно, отмечают жители.

Ночью вода затопила проезжую часть, это привело к временной остановке движения на федеральной трассе из Адлера в сторону центра города. На данный момент его удалось восстановить. Однако вечером обстановка в Сочи была очень напряженная, отметил один из очевидцев. Для информирования жителей включили оповещения.

Из-за сильных осадков оказались частично подтоплены четыре трансформаторные подстанции, которые расположены в горной местности: их обесточили, чтобы обеспечить безопасность людей. В ряде районов было нарушено электроснабжение. Но его восстановили. Оперативные службы города продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Все пляжи Сочи сейчас закрыты. На них дежурят матросы-спасатели. Купаться в море и в других водоемах пока запрещено.