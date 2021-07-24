В России вновь зафиксирована максимальная суточная смертность с начала эпидемии коронавируса

За сутки, по официальным данным, скончались 799 человек – столько же умерло 16 июля.

Максимальное количество умерших приходится на Москву: в столице от коронавируса умерли 107 человек. При этом всего с начала эпидемии, по сведениям оперативного штаба, в городе от COVID-19 скончалось более 25 тысяч человек. Еще свыше 70 жертв ковида за сутки – в Санкт-Петербурге, на третьем месте по этому показателю – Иркутская область.

Тем временем за сутки в России было выявлено почти 24 тысячи новых случаев коронавируса. По этому и ряду других показателей значительных изменений практически не произошло. Чуть снизился суточный прирост заболевших в Москве, где выявили немногим менее 3 тысяч 400 заразившихся.

Незначительно выросла заболеваемость в Подмосковье, в то время как в Санкт-Петербурге она осталась практически неизменной. Впрочем, в каждом из этих регионов прирост составил около 2 тысяч заболевших. Следом же по этому показателю идут Нижегородская область, где выявили около 530 новых случаев, Свердловская область, Красноярский край, Воронежская область и Пермский край.

Вместе с тем коэффициент распространения коронавируса, который показывает, скольких человек может заразить заболевший до своей изоляции, уже 5 день подряд держится ниже единицы, подсчитало агентство ТАСС.

Всего с начала эпидемии в России выявили более 6 млн 100 тысяч случаев коронавируса.