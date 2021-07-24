В Токио сегодня выдали первые олимпийские медали. Больше всего набрала команда Китая

Одиннадцать комплектов медалей разыграли сегодня в велоспорте, дзюдо, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетике и фехтовании. Распределены они между 28-ю странами, и первое место по итогам первого дня получила сборная КНР. У неё три золота и бронза. Больше одной золотой медали не получилось сегодня заработать никому. Помимо Китая, в верхнюю часть списка попали команды из Италии, Японии и Южной Кореи.

Сборная спортсменов из России по итогам первого медального дня занимает десятую строчку. У неё две медали. Серебряной добилась Анастасия Галашина в стрельбе из винтовки с десяти метров. Она отметила, что рада этому результату и добавила, что во время соревнований старалась не думать. ВСТАВКА

Вторую медаль, бронзовую, сборная получила в мужском тхэквондо в категории до 58-ми килограммов. Её добился Михаил Артамонов. Он отметил, что испытывает двойственные чувства. ВСТАВКА

Тем временем организаторы объявили о том, что за день в Токио выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом, среди людей, связанных с Олимпийскими играми. Вчера положительных тестов было 19. Среди спортсменов случаи заболевания выявили в командах Нидерландов, Чехии и Германии.

Олимпиаду в Японии проводят несмотря на многочисленные протесты местных жителей. Участники акций считают, что из-за Пандемии Игры нужно было перенести еще на год.