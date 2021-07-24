Центризбирком исключил Павла Грудинина из списка кандидатов на выборы в Госдуму от КПРФ

Глава комиссии Элла Памфилова при этом сослалась на представление Генпрокуратуры. Оно было получено после того, как бывшая жена Грудинина Ирина рассказала, что бизнесмен якобы не избавился от офшорной компании в Белизе, через которую контролирует свои российские активы, а лишь приостановил ее деятельность (ранее российские суды установили обратное).

Таким образом, по мнению Памфиловой, выдвижение Грудинина невозможно.

Вместе с тем, Памфилова добавила, что с пониманием отнесется к решению подать в суд на ЦИК в этой связи.

Сам Грудинин настаивает, что материалам, полученным по запросу прокуратуры из Белиза, доверять нельзя.

Также Грудинин утверждает, что никаких денег за рубеж никогда не выводил.

По мнению политолога Станислава Белковского, гонения на Грудинина начались еще с президентской кампании 2018 года, когда власть сочла его кандидатуру чересчур популярной.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов пообещал обжаловать дисквалификацию в Верховном суде.