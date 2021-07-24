Во Франции проходят уличные акции протеста против введения так называемых санитарных пропусков

В Париже на площадь Трокадеро, по оценке корреспондента ТАСС, вышли несколько сотен человек. На акцию французов призвал бывший вице-председатель партии «Национальный фронт» Флориан Филиппо. Помимо столицы, акции прошли в Марселе, Тулузе, Лионе, Дюнкерке и других городах.

О введении санитарных паспортов президент Эманюэль Макрон объявил в начале месяца. Система означает, что к осени не привитых от ковида французов без постоянных платных тестов на коронавирус перестанут пускать фактически в любые общественные места.