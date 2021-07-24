Во Львове демонтировали памятник советскому воину и убрали в музей «Территории террора». Аллегорические фигуры солдата и Родины-матери под общим названием «Монумент славы» начали демонтировать после решения исполкома Горсовета еще в 2018-м. Так, в «Территории террора» уже хранятся барельефы со стелы монумента. На этом месте задумано создать сквер памяти героев Украины с подземным паркингом и велодорожкой.