Во Львове демонтировали памятник советскому воину и убрали в музей «Территории террора». Аллегорические фигуры солдата и Родины-матери под общим названием «Монумент славы» начали демонтировать после решения исполкома Горсовета еще в 2018-м. Так, в «Территории террора» уже хранятся барельефы со стелы монумента. На этом месте задумано создать сквер памяти героев Украины с подземным паркингом и велодорожкой.
2021-07-24T17:34:38+03:00
2021-07-24T17:34:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2876370-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 24 июля 2021
Загрузка комментариев...