Миссию NASA к спутнику Юпитера совершит компания Илона Маска Space X, сообщает сайт американского космического агентства. Полет к Европе, которая находится от Земли на расстоянии около 630 млн км начнется в октябре 2024 и займет 5 лет. Стоимость выигранного Space X контракта 178 млн долларов. Как ожидается, аппарат компании сделает снимки на поверхности спутника, определит его состав и проверит геологическую активность, чтобы оценить есть ли там условия, подходящие для жизни.а