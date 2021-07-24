В Перми местную жительницу оштрафовали на 20000 рублей за видеообращение к президенту В. Путину, пишет сетевое издание «МБХ Медиа» со ссылкой на саму Елену Германову. Ей вменили организацию публичного мероприятия без согласования. Сама Германова ходатайствовала о переносе заседания в связи с больничным, но суд принял решение без неё. Теперь Германова рассказала журналистам, что намерена обжаловать решение суда.

В своем видеообращении Германова и другие активисты просили Путина помочь сохранить местный стадион «Молот».