В ЮАР сразу в нескольких городах зафиксированы абсолютные минимумы температуры за всю историю наблюдений

Так, в крупнейшем мегаполисе страны Йоханесбурге столбики термометров опустились до -7, а в городе Кимберли на высоте более 1000 метров над уровнем моря и вовсе зафиксировали 9,9 градусов ниже нуля, что почти на два градуса ниже предыдущего рекорда. В некоторых частях страны выпал редкий в этих местах снег. Тем не менее, синоптики прогнозируют, что вскоре температуры вернутся к климатическим нормам.
2021-07-24T17:05:58+03:00
2021-07-24T17:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:05, 24 июля 2021
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