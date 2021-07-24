Рейтинг американского президента Джо Байдена впервые после его вступления в должность снизился до 50% – таковые данные свежего опроса компании Gallup. Месяц назад этот показатель составлял 56%. Падает рейтинг Байдена и среди его однопартийцев – с 98 до 90 процентов. Не одобряют деятельность президента теперь 45% опрошенных.

Рейтинг Байдена по-прежнему значительно превышает одобрение его предшественника Дональда Трампа, но несколько уступает этому показателю у Барака Обамы.