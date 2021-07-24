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17:04, 24 июля 2021

В нескольких странах сегодня проходят протесты против принудительной вакцинации и антиковидных ограничений

Сразу в нескольких странах по всему миру сегодня проходят протесты против принудительной вакцинации и антикоронавирусных ограничений. Они оборачиваются столкновениями с полицией.

Начались сегодняшние протесты с шествий и митингов в нескольких городах Австралии. Самые большие – в Сиднее и Мельбурне. И там, и там, по оценке полиции, собралось около полутора тысяч человек. Люди скандировали «свобода» и призывали снимать маски. В первом случае колонну граждан остановили у городской администрации и, после того как 57 человек были арестованы, собравшиеся разошлись по требованию полиции. Во втором городе они ушли только после применения слезоточивого газа.
Одновременно с этим акции против антиковидных ограничений прошли сразу на нескольких больших площадях в Париже. Французские протестующие пытаются не допустить, чтобы парламент принял законопроект, который позволяет властям ввести новые запреты и расширить использование санитарного пропуска для привитых и переболевших.
Также агентство AFP сообщило, что протесты против принудительной вакцинации некоторых категорий граждан продолжаются в Греции. В последние недели недовольные неоднократно собирались по несколько тысяч человек. Против них полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки.

Помимо этого, высказывания против принудительной вакцинации звучали и в Москве. Российские власти за введение этой меры критиковали на встрече депутатов-коммунистов с избирателями, которая проходила в Новопушкинском сквере.


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