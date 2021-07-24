Белковский: Грудинина сняли с выборов, чтобы он не мог составить конкуренцию Путину на выборах президента в 2024 году

Снятие бизнесмена Павла Грудинина с выборов обусловлено нежеланием администрации президента и самой КПРФ видеть его претендентом на пост президента в 2024 году. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» публицист Станислав Белковский.

Он напомнил, что «гонения на Грудинина начались еще в конце 2017 года». «Само его выдвижение в президенты было не в полной мере согласовано с администрацией президента и непосредственно куратором внутренней политики Сергеем Кириенко. Кроме того, сейчас и само руководство КПРФ не против, чтобы Грудинин ушел с политической авансцены, в частности, не претендовал на позицию кандидата от коммунистов на президентских выборах 2024 года», — пояснил эксперт.

По словам С.Белковского, «сейчас вынашивается проект, согласно которому единым кандидатом от народно-патриотических сил на этих выборах будет писатель Захар Прилепин, и здесь Грудинин был бы совершенно лишним». «Поэтому и администрация президента, и лояльное ей руководство КПРФ сошлись во мнении, что Грудинину пора прервать политическую карьеру», — заключил он.