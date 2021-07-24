О новой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана сообщают военнослужащие двух стран

По данным пограничной службы Киргизии, пострадавших с их стороны нет. О возможных потерях со стороны Таджикистана пока ничего неизвестно. В Бишкеке утверждают, что инцидент уже урегулирован, стороны договорились о недопущении подобного в будущем.

Граница Киргизии с Таджикистаном в Баткенской области является спорной. В апреле строительные работы в этом районе спровоцировали полномасштабный, но краткосрочный вооруженный конфликт Бишкека и Душанбе.