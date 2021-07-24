Российский тхэквондист Артамонов стал обладателем бронзовой медали Олимпиады-2020 в Токио

Российский тхэквондист Михаил Артамонов стал обладателем бронзовой медали Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 58 кг.

Михаил Артамонов сказал журналистам, что очень рад, что стал медалистом.

Главный тренер российской сборной по тхэквондо Вадим Иванов считает, что в первом поединке спортсмен очень волновался и пропустил неоправданно много ударов.

Таким образом, в копилке российской команды теперь две медали — серебряная и бронзовая. Ранее «серебро» завоевала Анастасия Галашина, ставшая второй в стрельбе из

пневматической винтовки.