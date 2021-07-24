Скончались 799 человек. Это абсолютный максимум смертей от ковида за сутки за все время пандемии, который регистрируется второй раз.
Наибольшее число заболевших – в Москве (без малого 3,5 тысячи), Подмосковье и Петербурге (примерно по 2 тысячи).
Со 105-ю умЕршими за последние 24 часа Москва по-прежнему на первом месте среди всех регионов и по этому показателю, причем количество погибших от ковида в городе с начала эпидемии перевалило за 25000. В Петербурге по официальным данным умерли 73 человека за сутки – всего почти 19000.
В России, по данным оперативного штаба, зарегистрировано без малого 24000 новых случаев ковида за последние сутки
Скончались 799 человек. Это абсолютный максимум смертей от ковида за сутки за все время пандемии, который регистрируется второй раз.