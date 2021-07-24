Штормовое предупреждение в Сочи, объявленное из-за сильного дождя и ветра накануне, снято

Однако городская администрация рекомендует сочинцам не купаться в море до окончания уборки после шторма.

Второе за последние недели наводнение накрыло Сочи вчера. На время приостанавливалось движение по трассе в Адлер. Один человек погиб, трое пропали без вести после того как вышедшая из берегов река Мацеста смыла с моста автомобиль.