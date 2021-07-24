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16:06, 24 июля 2021

Нидерланды хотят депортировать двух россиян, которые рассказали о причастности Москвы к крушению малазийского Боинга

Нидерланды хотят депортировать двух россиян, которые рассказали о причастности Москвы к крушению малазийского Боинга. О решение властей Голландии – Ольга Кузнецова.
Гражданам России миграционная служба Нидерландов отказала в статусе беженцев, пишет нидерландская газета Volkskrant. Издание рассказывает историю того, как россияне стали свидетелями по делу о сбитом малазийском Боинге. Елена случайно услышала телефонный разговор начальника своего молодого человека. Из контекста она пришла к выводу, что руководитель общается родственником, который находится на Украине и занимает важное положение в штабе. По словам Елены, там радовались, что удалось сбить большой самолет. Позже начальник сообщил Елене, что сбили лайнер с помощью ракеты «Бук». Затем россиянка узнала, что фирма работает как прикрытие для российских бойцов на территории Украины. Ей даже удалось сделать копии нескольких паспортов из офиса начальника, которые использовали для пересечения границы. Во время ссоры Игорь рассказал начальнику об информации, которой обладает его девушка. После этого пара сообщила, что им стали угрожать сотрудники ФСБ и пытались завербовать, а самого Игоря несколько раз избивали и угрожали убийством. Кроме того, Елена обнаружили на крыльце своего дома мертвую кошку, отмечает нидерландское издание. Теперь пару хотят депортировать из-за того, что о самом самолете они рассказали лишь спустя 2 года после переезда в Нидерланды, что показалось подозрительным местным властям. Сами россияне стали переживать за свою безопасность на родине.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в причастности к крушению Боинга MH17.


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