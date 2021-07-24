В Будапеште сегодня проходит гей-парад

До этого в Венгрии был принят закон, согласно которому запрещается пропаганда однополых отношений в средствах массовой информации, обсуждать эти вопросы будет запрещено и в детских образовательных учреждениях.

Одна из участниц парада Йоханна Майерчик считает, что закон уже вызвал беспокойство у представителей ЛГБТ-сообщества:

Власть принимает гомофобные решения, поэтому в венгерском обществе зреет серьёзное возмущение. Многие люди хотят выразить свою поддержку ЛГБТ-сообществу, поэтому субботний марш имеет историческое значение. С одной стороны, венгры очень злы на власть и хотели бы что-то активно делать, но с другой стороны существуют серьёзные опасения за будущее, поэтому многие геи и лесбиянки собираются покинуть страну, если правительство Орбана сохранится и после выборов следующего года.<>/i

Шествие людей нетрадиционной ориентации проводится в Будапеште почти ежегодно. Вместе с тем власти в последнее время особенно остро озаботились вопрос неприемлемости подобных течений в стране.