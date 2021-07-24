Российские спортсмены завоевали вторую медаль на Олимпиаде в Токио

Награду взял тхеквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг. В поединке он одержал победу над аргентинцем Лукасом Лаутаро Гусманом. Первую медаль – серебро – россиянам принесла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Сама она рассказала, что добиться результата ей помогло спокойствие.

Золото на тех соревнованиях досталось спортсменке из Китая Цянь Ян. Бронза – швейцарке Нине Кристен. Китай же уверенно лидирует и в общекомандном зачете с четырьмя медалями, три из которых – золотые. Россия, на данный момент, занимает девятую строчку между Эквадором и Сербией.