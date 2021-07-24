Тысячи людей вышли протестовать на улицы Будапешта против нового закона о запрете так называемой гей-пропаганды. Многие критики считают его списанным с аналогичной нормы, действующей в России с 2013 года.

Из-за принятия этой инициативы некоторые страны Евросоюза, такие как, например, Люксембург, подняли вопрос о членстве Венгрии в Евросоюзе.