Объемы строительства жилья по программе реновации в Москве в скором времени удвоятся, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев. По его словам, если в этом году по программе введут в строй полтора миллиона квадратных метров, то в ближайшие 2-3 года этот показатель доведут до трех с половиной.

Программа реновации была утверждена летом 2017. Она рассчитана на расселение из пятиэтажек примерно миллиона москвичей.