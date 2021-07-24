Нидерланды собираются депортировать пару россиян, рассказавшую о причастности Москвы к сбитому над Донбассом боингу

Нидерланды собираются депортировать пару россиян, рассказавшую о причастности Москвы к сбитому над Донбассом малайзийскому боингу, пишет голландская газета Volkskrant. По данным ее журналистов речь идет о девушке по имени Елена и ее молодом человеке Игоре, которые жили в провинциальном российском городе и в день крушения боинга случайно услышали телефонный разговор, касающийся запуска ракеты «Бук».

Пара эммигрировала в Нидерланды и попросила там убежище, но информацию о рейсе МН-17 раскрыла только через два года после переезда. Именно в этом и состоит основная претензия к ним нидерландской миграционной службы. Сами Игорь и Елена утверждают, что молчали из боязни за оставшихся в России родственников, а теперь опасаются и за собственную жизнь.