Полиция задержала двух человек на встрече граждан с депутатами КПРФ в Новопушкинском сквере в Москве – Удальцов

Полиция задержала двух человек на встрече граждан с депутатами КПРФ в Новопушкинском сквере в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«В настоящий момент в Москве в Новопушкинском сквере проходит встреча граждан с депутатами Госдумы, в данном случае с депутатами от КПРФ. Тема встречи «За честные выборы». Особенно это актуально в связи с тем, что сегодня ЦИК по надуманным основаниям отказал в регистрации на выборы в Госдуму Павлу Грудинину как одному из кандидатов от КПРФ в федеральном списке. На встрече собралось более 1000 человек. Совсем недавно за распространение листовок с мирными требованиями полиция задержала двух активистов «Левого фронта» и проводила в автозак», — рассказал он.

По словам С.Удальцова, несмотря на это, встреча продолжается.