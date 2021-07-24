Власти потребовали от предприятий обеспечить коллективный иммунитет от ковида среди 80% своих сотрудников

Это следует из рекомендаций, выпущенных Министерством труда и Роспотребнадзором.

В первую очередь требование о достижении коллективного иммунитета коснется предприятий из так называемых «групп риска». При этом какие именно сферы входят в эти группы, будут определять региональные санитарные врачи.

Попавшим под требование обязательной вакцинации предприятиям необходимо будет достичь иммунитета в 80% как среди привитых от коронавируса, так и среди переболевших сотрудников от общего списочного состава. Министерство труда и Роспотребнадзор разрешили отстранять без сохранения зарплаты тех работников, которые отказались вакцинироваться. Правда, в качестве альтернативы ведомства допустили перевод на дистанционную работу.

Уважительной причиной отказа от прививки будут считаться медицинские противопоказания. Помимо этого в рекомендациях говорится, что для прохождения вакцинации работнику необходимо выделить выходной день, либо же руководство предприятий должно организовать прививочную кампанию централизованно.

В настоящий момент обязательная вакцинация ряда категорий работников введена более чем в трети российских регионов.