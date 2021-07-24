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15:06, 24 июля 2021

В центре Москвы проходит ежегодная акция КПРФ «Антикап»

Ее организовали как встречу нескольких депутатов с избирателями.

Сторонники КПРФ, депутаты и их помощники заняли всю лестницу в Новопушкинском сквере со стороны Тверской улицы. Рядом с толпой поставили большую концертную колонку, и участники собрания по очереди выступают с верхней ступени, как со сцены.

Встреча с депутатами проходит уже час. Спикеры говорят о несправедливости развала Советского Союза, критикуют ЦИК за недопуск к выборам Павла Грудинина, а также выступают против принудительной вакцинации.

Выступающие стоят под флагами «КПРФ Москва» и «Ленинский комсомол». В толпе же их поднимать не разрешают. Полиция потребовала убрать флаг движения «Левый фронт».

Не обошлось и без задержаний. В автозак неподалёку уже отвели троих человек, которые стояли с плакатами «хватит» и «мы не боимся». Недавно полицейские увели двоих молодых людей , которые раздавали пришедшим небольшие пакеты с пчелиным подмором.

Предполагается, что акция «Антикап» продлится еще час.


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