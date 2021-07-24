Сочи накрыло второе за последние недели наводнение

Об этом «Эху Москвы» сказал первый замглавы администрации Краснодарского края Андрей Алексеенко. По словам чиновника, в особой зоне риска в регионе находятся 22 муниципальных района или половина территории края.

Дожди на юге России в связи с изменением климата будут идти реже, но станут намного мощнее. С таким прогнозом выступил замдиректор Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов. По словам Семенова теми же процессами, которые идут сейчас, объясняется и печально известное наводнение в Крымске в 2012, когда за несколько дней выпала четырехмесячная норма осадков.

