Венедиктов объяснил снятие Грудинина с выборов желанием Кремля контролировать политический процесс в России

Снятие бизнесмена Павла Грудинина с выборов в Госдуму обусловлено желанием Кремля полностью контролировать политический процесс в России. Такое мнение выразил в прямом эфире «Эха Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Этот процесс абсолютно политический. Нарушал Грудинин законодательство или не нарушал – не за то его снимают. На самом деле, на мой взгляд, Грудинин не представляет никакую угрозу кремлевской администрации. Он очень покладистый и спокойный. Я думаю, в свое время, когда формировался список, Зюганову сказали по каким-то причинам: «Грудинина не надо». А он уперся. «А раз ты уперся, мы тебе покажем – снимем его по-другому». И сейчас это происходит», — пояснил А.Венедиктов.

Он назвал предстоящие выборы в Госдуму «суперподконтрольными». «На уровне недопуска кандидатов, потом следующий этап – нерегистрация кандидатов, потом снятие кандидатов, как мы видим по Грудинину. Цель – контроль. Ведь вся политическая история в России должна быть подконтрольна Кремлю. «Мы же разрешили вам, КПРФ, баллотироваться, но высказали несколько просьб. Вы их не учли. Хорошо, мы тоже не учтем кое-что». Я думаю, что в этом причина, потому что Грудинин не является очень сильным и мощным двигателем голосов КПРФ, тем более список возглавляет Зюганов. Значит, это про контроль», — отметил А.Венедиктов.

Он считает такой подход Кремля вредным. «То, что поле будет максимально зачищено и проконтролировано — это обеднение будущей Госдумы и удар по государственности Российской Федерации», — заключил А.Венедиктов.

Как стало известно, ЦИК исключил бизнесмена Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.