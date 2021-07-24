Эстония предоставит Литве 100 км колючей проволоки и 3 беспилотника для защиты от нелегальных мигрантов из Белоруссии

Они будут переданы безвозмездно для строительства заграждения общей длиной в 550 км. После введенных против режима Александра Лукашенко европейских санкций тот начал пропускать через территорию Белоруссии нелегалов в Евросоюз. Только с начала этого года литовские пограничники задержали на порядок больше мигрантов на границе, чем за весь прошлый год. В этой связи Вильнюс также получит финансирование из специального фонда ЕС.