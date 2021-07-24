Венедиктов обратится к главе Мосгоризбиркома Ермолову по поводу отметки о судимости муниципального депутата Хараидзе

Главный редактор «Эха Москвы», глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов намерен обратиться к председателю Мосгоризбиркома Юрию Ермолову по поводу отметки о судимости муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Вот дивная история с Кетеван Хараидзе – муниципальным депутатом, которая выдвинулась в ЦАО Москвы в Госдуму самовыдвиженцем. Она сидела в СИЗО, задержанная непонятно, по каким причинам. Ей не выдавали паспорт, она не могла подать документы хотя бы на сбор подписей. Удалось. Ее перевели под домашний арест. А теперь избирательная комиссия, размещая про нее сведения, написала «судима». Вся проблема в том, что в ее пачке документов лежит справка из МВД – «не судима». То есть мы имеем дело с осознанным подлогом территориальной избирательной комиссии, которая изменяет этот параметр. Я в понедельник напишу главе Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову и обращу на это его внимание», — сказал А.Венедиктов.

По его мнению, это можно расценивать как уголовное преступление. «Это фальсификат. Мне кажется, что надо возбуждать дело. Надо не только к Ермолову обращаться, но и в прокуратуру или Следственный комитет – это обман избирателей и манипуляция избирательным процессом. Это можно сесть и загреметь – тем, кто это разместил», — пояснил А.Венедиктов.

Он добавил, что можно считать его заявление по поводу Хараидзе «официальным обращением руководителя штаба по наблюдению и к Алексею Немерюку, который отвечает в Москве за выборы, и к главе ЦИК Элле Памфиловой, поскольку речь идет о выборах в Госдуму Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что муниципальный депутат Кетеван Хараидзе, которая находится под домашним арестом, выдвинута кандидатом в Госдуму. Она значится в списке партии «Зеленая альтернатива», который был заверен Центризбиркомом.

Хараидзе ранее была задержана и провела в СИЗО больше трех недель. Ее обвиняют в мошенничестве. Дело возбудили вскоре после того, как она объявила о намерении баллотироваться в Госдуму.