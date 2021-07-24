Министерство здравоохранения обновило рекомендации по вакцинации от коронавируса

Согласно полученному опыту делать прививки от ковида безопасно для беременных женщин и для их будущих детей, сообщили в Минздраве. Там отметили, что вакцинироваться «Спутником V» от коронавируса во время беременности надо тогда, когда ожидаемая польза для мамы превышает возможную опасность для еще народившегося ребенка. Ведомство рекомендует беременным, которые относятся к группе риска, делать прививки с 22-й недели. Это в первую очередь необходимо для женщин с хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями почек, печени, а также страдающих ожирением, заключили в Минздраве. Рекомендации ведомства скорректированы и для онкологических больных. Прививка от коронавируса вакциной «Спутник V» без ограничений теперь разрешена всем пациентам, которые завершили курс противоопухолевого лечения. И это не зависит от стадии болезни, отмечают в Минздраве. Кроме того, в ведомстве рекомендуют выдавать временный медицинский отвод от вакцинации сроком на 30 дней, а далее нужна консультация врача.

Вакцина «Эпиваккорона» противопоказана при тяжелых формах аллергии.