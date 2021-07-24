Один человек погиб, трое пропали без вести в Сочи, где из берегов вышла река Мацеста

По данным регионального управления МЧС, эти люди были в машине, которую смыло в реку на мосту. Проводится доследственная проверка.

Аномальные ливни начались в Сочи вчера, в городе закрыты все пляжи, также на время приостанавливалось движение по трассе из Сочи в Адлер. Ликвидация последствий продолжается. По словам сочинского мэра Алексея Копайгородского, город уже возвращается к нормальной жизни.

МЧС рапортует, что уровень воды в реках Хоста и Мацеста вернулся в русло. Стоит отметить, что за последние несколько недель небывалые ливни и наводнения накрыли не только Северное Причерноморье, но и Западную Европу, а также Индию и Китай.