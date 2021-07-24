Центризбирком исключил Павла Грудинина из федерального списка партии КПРФ на парламентских выборах

Центризбирком исключил Павла Грудинина, который шел третьим номером в федеральном списке партии КПРФ на парламентских выборах. Такое решение в ведомстве Эллы Панфиловой приняли из-за письма бывшей жены Грудинина, которая утверждает, что он не избавился от офшорной компании в Белизе. В то же время Панфилова оговорилась, что у КПРФ есть право жаловаться на ЦИК в суд и прокуратуру.

В партии пообещали обжаловать это решение в Верховном суде, а лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал отказ в регистрации Грудинина признаком нездоровой ситуации внутри российского государства.

До прихода в политику Грудинин стал известен как директор «Совхоза имени Ленина», а в 2018 году занял второе место на выборах президента России.

