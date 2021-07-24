Минобороны потратит почти 50 млн рублей на надувные танки, самолеты и ракеты, следует из сайта госзакупок

За такую сумму оборонное ведомство намерено приобрести «пневматические макеты» танка Т-72, истребителя Су-27, перехватчика МиГ-31, ракетных комплексов «Бук» и «Искандер». Количество экземпляров и цена за штуку в документации при этом не раскрывается. Использовать эти макеты Минобороны намеревается для «дезориентации противника и создания ложных целей».
2021-07-24T13:34:57+03:00
2021-07-24T13:34:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 24 июля 2021
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