Минобороны потратит почти 50 млн рублей на надувные танки, самолеты и ракеты, следует из сайта госзакупок

За такую сумму оборонное ведомство намерено приобрести «пневматические макеты» танка Т-72, истребителя Су-27, перехватчика МиГ-31, ракетных комплексов «Бук» и «Искандер». Количество экземпляров и цена за штуку в документации при этом не раскрывается. Использовать эти макеты Минобороны намеревается для «дезориентации противника и создания ложных целей».