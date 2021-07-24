Выполнен первый авиарейс по развозу пассажиров, застрявших на перекрытой Транссибирской магистрали, сообщает телеграм канал РЖД. Чартерный рейс доставил 103 пассажиров из Благовещенска в Читу. Далее они отправятся поездами к своим пунктам назначения в западном направлении. Планируется еще один аналогичный рейс сегодня и три завтра. Также часть пассажиров везут автотранспортом.

Движение по магистрали прервалось вчера из-за обрушения железнодорожного моста. На восстановление, по предварительной оценке, понадобится 5 суток.