Туристический автобус вылетел в кювет в Апшеронском районе Краснодарского края

2 человека погибли, 20 госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии. По данным краевой прокуратуры авария произошла из-за отказа тормозной системы автобуса. Начата проверка по итогам которой могут возбудить дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
2021-07-24T13:33:24+03:00
2021-07-24T13:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 24 июля 2021
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