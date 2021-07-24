Туристический автобус вылетел в кювет в Апшеронском районе Краснодарского края

2 человека погибли, 20 госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии. По данным краевой прокуратуры авария произошла из-за отказа тормозной системы автобуса. Начата проверка по итогам которой могут возбудить дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.