КПРФ подаст апелляцию в Верховный Суд на решение ЦИК исключить из их федерального списка на думских выборах Грудинина

КПРФ подаст апелляцию в Верховный Суд на решение Центризбиркома исключить из их федерального списка на думских выборах Павла Грудинина.

Такое решение в ЦИК приняли после письма бывшей жены политика, Ирины. Она утверждает, что тот не выполнил требования к кандидатам – не избавился от зарубежных офшоров. По ее словам, у него есть фирма в Белизе, через которую он контролирует свои российские активы – он не продал и не ликвидировал ее, как установили в российских судах, а лишь приостановил деятельность.

Грудинин известен как директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» и кандидат на президентских выборах 2018 года.