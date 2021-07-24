Туроператоры предупреждают о высоких ценах для россиян на путевки в Египет после восстановления авиасообщения

В Ассоциации туроператоров России считают, что сначала разрешат только рейсы регулярного авиасообщения, которые всегда дороже. Ситуация с чартерами пока не ясна, так как точных указаний в заявлении оперативного штаба нет. В целом пока разрешено небольшое число рейсов, а это также отразится на ценах, заключила глава АТОР Майя Ломидзе. На данный момент известно, что с 9 августа из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх каждую неделю будут летать 5 рейсов. Об этом накануне рассказали в оперативном штабе. Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Это произошло в 2015 году. Тогда погибли 224 человека. Москва называла главным условием возобновления авиасообщения усиление безопасности в авиаузлах Египта.

Договоренностей странам удалось достичь после нескольких лет переговоров на высшем уровне.