В Австралии прошли демонстрации противников ограничительных мер, которые вводили из-за карантина

Как сообщает местный телеканал ABC, в некоторых районах Сиднея прошли столкновения демонстрантов с полицией. Власти Австралии ввели строгий карантин практически с начала пандемии, что позволило стране избежать широкомасштабного заражения, однако в последнее время Канберра фиксирует рост новых случаев заболевания. На это, в частности, обратил внимание министр здравоохранения провинции Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард. По словам Хаззарда пока власти не могут понять причин роста, учитывая введенные ограничения. Кроме того, сегодня, как ожидается, в Греции и Франции пройдут выступления противников обязательной вакцинации и строгих ограничений.

