В России за сутки выявили почти 24 тысячи новых случаев коронавируса

При этом суточная смертность повторила максимальное значение с начала эпидемии. Показатели заболеваемости в трех регионах-лидерах по приросту, по данным оперативного штаба, изменились совсем незначительно. В Москве выявили чуть менее 3 тысяч 400 новых случаев коронавируса – немного меньше, чем вчера. Небольшое снижение зафиксировано и в Санкт-Петербурге, в то время как в Подмосковье, напротив, подъем. Но в каждом из регионов прирост составил около 2 тысяч заболевших. Следом идут Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область, а также Пермский край.

Умерло за сутки от коронавируса, по официальным данным, 799 человек. Это максимальное значение за все время эпидемии, при этом такая же смертность была зафиксирована 16 июля. Почти каждый восьмой умерший приходится на Москву – в столице, к слову, как утверждает оперативный штаб, число смертей перевалило за 25 тысяч. В Санкт-Петербурге – чуть более 70 умерших за сутки, на третьем месте – Иркутская область.

Всего в России с начала пандемии коронавируса было выявлено 6 млн случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших в стране на данный момент считается одним из самых высоких в Европе.