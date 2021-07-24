Z Архив новостей новости
5 2 6 157
13:11, 24 июля 2021

В России за сутки выявили почти 24 тысячи новых случаев коронавируса

При этом суточная смертность повторила максимальное значение с начала эпидемии. Показатели заболеваемости в трех регионах-лидерах по приросту, по данным оперативного штаба, изменились совсем незначительно. В Москве выявили чуть менее 3 тысяч 400 новых случаев коронавируса – немного меньше, чем вчера. Небольшое снижение зафиксировано и в Санкт-Петербурге, в то время как в Подмосковье, напротив, подъем. Но в каждом из регионов прирост составил около 2 тысяч заболевших. Следом идут Нижегородская и Свердловская области, Красноярский край, Воронежская область, а также Пермский край.

Умерло за сутки от коронавируса, по официальным данным, 799 человек. Это максимальное значение за все время эпидемии, при этом такая же смертность была зафиксирована 16 июля. Почти каждый восьмой умерший приходится на Москву – в столице, к слову, как утверждает оперативный штаб, число смертей перевалило за 25 тысяч. В Санкт-Петербурге – чуть более 70 умерших за сутки, на третьем месте – Иркутская область.

Всего в России с начала пандемии коронавируса было выявлено 6 млн случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших в стране на данный момент считается одним из самых высоких в Европе.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О визите спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова на Украину и чем он закончился для свободы слова Ведущая роль Украины в такой сфере, как обеспечение свободы слова – это пример политического и юридического оксюморона, блистательное по своей наглости проявление той самой дезинформации…

5 202 6 28851 17.07
Блоги

Конгресс интеллигенции: «30 лет назад отстояли свободу и демократию» Мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы окажут помощь и поддержку как на стадии подготовки юбилейных мероприятий 19-22 августа 1991 года, так и непосредственно во время их проведения…

5 114 6 8999 21.07
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Важный шаг к победе справедливости Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей…

5 71 6 6896 22.07
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Литва. «Исторически выдержанная» русофобия «Форум свободной России» и прочие «интеллектуальные посиделки» российских несистемных оппозиционеров именно в Вильнюсе имеют под собой и историко-идеологическую почву. Речь здесь, конечно, в первую очередь о Великом Княжестве Литовском…

5 216 6 22864 17.07
Блоги

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину «Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ...крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г.»...

5 244 6 26402 22.07
Блоги

Посол России в США: Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели…

5 93 6 12815 22.07
Интервью Ищем выход…

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Если кто-то кого-то считает братом, нужно ему помогать, а не приковывать к батарее и заставлять жениться. У брата не надо отбирать паспорт, а надо признать его независимость, самостоятельность, помогать ему…

5 154 6 21803 22.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Разработчиком нового российского боевого самолета станет компания «Сухой» Презентация запланирована уже на завтра…

5 172 6 25380 19.07
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что-то вы молчите. Критикам Явлинского Что же вы то, критики Явлинского, замолчали? У вас есть альтернативная взглядам Путина линия? Или только высказались, отписались о событии и забыли – пошли дальше…

5 45 6 7770 21.07
Блоги

+ Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 00:49 Обвиняемая в дорожной аварии с погибшими детьми заключена под стражу 18-летняя Валерия Башкирова раскаивается в случившемся, — рассказали в окружении семьи девушки…

5 224 6 39856 20.07
8читать ;смотреть
Блоги

Важные истории объединение независимых журналистов

Горжусь тем, что мой дед был «врагом народа» Роман Анин отвечает бывшему члену ОНК Ионову, который потребовал признать «Важные истории» и самого Анина «иностранными агентами»...

5 274 6 51426 23.07
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Глубинные первобытные страхи Понимаю, что долго страхи подогревались отечественными мракобесами, боровшимися против жидких чипов Билла Гейтса, но все же удивлен масштабу идиотизма…

5 175 6 41202 22.07
Интервью Персонально ваш

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

Государство Украина тоже виновато в том, что оно бросило своих граждан. Потому что государство Украина должно было сражаться и за Крым и за Донбасс…

5 96 6 23006 23.07
#слушать 45:32 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и спорт Однажды Ельцин на эмоциях наградил теннисиста Чеснокова орденом Мужества за победу над немцем Штихом в Кубке Дэвиса. В этом жесте весь Ельцин – неожиданный, нестандартный, сопереживающий тем, кто зубами выгрызает победу…

5 37 6 9126 23.07
Блоги

«Не надо пророчить смерть кубинской революции» Письмо директора Латиноамериканского департамента МИД РФ главному редактору «Независимой газеты»...

5 118 6 29260 22.07
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Можно было бы восстановить процесс вакцинации путем привлечения международного участия и иностранных вакцин, но российское государство этого не делает…

5 40 6 9948 23.07
#слушать 51:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

В Нижнем Новгороде после прививки от коронавируса скончался врач Михаил Животовский Он был главным внештатным детским инфекционистом региона…

5 60 6 15886
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И было в администрации президента совещание, что делать с этими независимыми сетевыми изданиями. И, судя по всему, был составлен список действий…

5 41 6 90215 17.07
#слушать 47:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3493004
«Российские авантюристы XVII-XIX веков»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 6534 18.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не QR тебе Столица. Россиян сливают Каждый день Крым ставит новые антирекорды — и где та грань, за которой начнётся катастрофа и паралич местного здравоохранения? А может, она уже началась и нам просто не говорят?..

5 70 6 325719 18.07
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ Все о сбитом малазийском Боинге Все о сбитом малазийском Боинге Загадка спутниковых снимков, переговоры военных и ложь властей…

5 241 6 91932 19.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9195782
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4973703

Сегодня в эфире