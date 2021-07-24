Как минимум один человек погиб в результате наводнения в Сочи

В некоторых района пропало электроснабжение. Сразу несколько рек вышли из берегов после того, как вчера поздним вечером за несколько часов в Сочи выпала месячная норма осадков. Залповые ливни привели к тому, что некоторые дороги ушли под воду. Движение было сильно затруднено, а в некоторых местах перекрыто полностью. На снимках и видео, которые публикуют в социальных сетях, заметно, что вода иногда заполняла целые дворы, а течение на дорогах было настолько сильным, что уносило автомобили. О таком случае в интервью «Первом каналу» рассказали очевидцы.

Также на мосту над рекой Мацестой автомобиль смыло в воду. Как объявили в Следственном комитете, тело водителя уже нашли. Супруга, несовершеннолетняя дочь и знакомая погибшего, которые также были в машине, сейчас числятся пропавшими без вести.

Помимо этого, подтопило четыре трансформаторные подстанции, их решили выключить, из-за чего несколько сотен человек остались без света. В МЧС отчитались, что на текущий момент электроснабжение уже восстановлено.

Залило и некоторые жилые дома. Как сообщили в администрации Сочи, из-за этого ночью тринадцать человек оказались в пункте временного размещения.

Пляжи Сочи остаются закрытыми для купания до сих пор. На них сейчас дежурят матросы-спасатели.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заверил, что город возвращается к нормальной жизни. В региональном главке МЧС сказали, что уровень воды в реках Мацеста и Хоста уже снижается, дальнейшего ухудшения погоды спасатели не ожидают.

В результате изменений климата ожидается, что дожди на юге России будут идти реже, но станут более обильными, – сказал «Эху Москвы» климатолог, замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов. Семенов добавил, что наводнение в Крымске 9 лет назад, когда погибли более 150 человек, относится к тем же процессам, которые происходят сейчас.