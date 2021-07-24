ЦИК исключил кандидата в депутаты Госдумы Павла Грудинина из федерального списка КПРФ

Центризбирком России в субботу принял решение исключить кандидата от КПРФ на выборах в Госдуму Павла Грудинина из федерального списка кандидатов из-за наличия у него активов в иностранном банке, передает «Интрефакс». Как отмечается в документе, согласно федеральному закону, гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов Госдумы, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту представления в ЦИК документов для его регистрации закрыто счета и вклады, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина заявила в ЦИК РФ, что у него якобы есть доля в иностранной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации как кандидат в депутаты Госдуму. О наличии доказательств по этому вопросу сказал сегодня член ЦИК Игорь Борисов.

Сам Павел Грудинин настаивает, что подобным материалам нельзя доверять. Также Грудинин подчеркнул, что никогда никаких денег за рубеж он не выводил.Час назад в ЦИКе возникла перепалка между главой комиссии Эллой Памфиловой и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым из-за приглашения на заседание бывшей жены Грудинина.

В КПРФ обвинение в адрес своего кандидата отвергают, между тем уже меньше чем через час ряд депутатов от компартии планирует встретиться со своими сторонниками в центре Москвы, чтобы обсудить, в том числе, проблему политических репрессий в России. Они настаивали, что это не акция, а народный сход.